У мережі показали, як «Велике будівництво» Зеленського оновлює Міст молодят на Чернігівщині

Фотографії Мосту молодят через річку Удай поблизу Прилук на Чернігівщині на трасі Н-07 Київ — Суми — Юнаківка до та після початку реконструкції, що відбувається в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», оприлюднив у фейсбуці Укравтодор.

«Це популярна весільна фотолокація місцевих жителів. Стара споруда Мосту молодят завдовжки майже 64 метри прослужила понад 40 років. У процесі реконструкції споруду розширили — тепер вона витримує сучасне транспортне навантаження», — йдеться у повідомленні Укравтодору.

На 2-кілометровій ділянці траси Н-07 поблизу міста Прилуки, де тривають роботи з реконструкції, на відстані кілометра розташовані одразу дві штучні споруди: шляхопровід через залізницю та міст через річку Удай. Обидві споруди збудовані у 70-х роках минулого століття. Дорожнє покриття було з бетонних плит. Нові конструкції мостів встановили торік. Завершити роботи заплановано цьогоріч.

Наразі підрядна організація споруджує габіони. За сприятливої погоди продовжаться земляні роботи на схилах. Буде нанесено нове покриття на підходах до мосту.

В Укравтодорі також додали, що продовжать повне оновлення дороги Н-07 Київ — Суми — Юнаківка у Чернігівській області.

Нагадуємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко назвав серед мегапроєктів цієї програми на 2022 рік будівництво мостів через Дніпро у Кременчуці та через Дністер у Ямполі на кордоні з Молдовою.

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