Новопризначені члени правління «Укрзалізниці», а також оточення керівника компанії впроваджують схему перерозподілу коштів на оновлення парку пасажирських вагонів між «правильними» компаніями. Зокрема, за такою схемою намагаються провести реконструкцію старих вагонів, із яких зроблять нові «капсульні», концепт котрих було презентовано влітку минулого року. Про це пише видання Delo.ua.

Видання нагадує, що перший концепт вагонів було представлено ТОВ «НВО «Ріст» (Вольнянськ, Запорізька область), яке фігурувало у численних скандалах зі здешевленням та постачанням неякісної продукції.

Як пише «Дело», керівництво філії УЗ «Пасажирська компанія», щоб уникнути тендеру в системі публічних закупівель Prozorro, нібито планує замовляти послугу з реконструкції старих вагонів у «капсульні» на власних вагоно- та локомотиворемонтних заводах УЗ.

«Замість того, щоб замовити всі роботи на зрозумілому підприємстві, проводяться закупівлі окремо кожного елемента — вікон, дверей, електроніки, і потім все це збирається у депо мало не в „гаражному“ режимі», — пише видання та наводить приклади таких тендерів — 1, 2, 3.

«Формально це „презентуватимуть“ як продукцію ремонтних заводів УЗ, хоча вони взагалі не атестовані для реконструкції пасажирських вагонів», — цитує «Дело» інформованого джерела з відомства, яке розслідує можливі зловживання на заводах.

За інформацією «Дела», всі питання закупівлі та ремонту пасажирських вагонів курирує в. о. голови «Пасажирської компанії», а нового члена правління УЗ Євгена Шрамка називають одним із координаторів реалізації проєкту з капсульними вагонами. Він до 2016 року працював на «Запоріжсталі» Ріната Ахметова (в його структурах, нагадаємо, працював і голова правління УЗ Олександр Камишин), а до кінця 2021 року — був гендиректором «Запорізького ливарно-механічного заводу», який входить до структури «Запоріжсталі».

Видання з посиланням на слова джерела уточнює, що «операційною» діяльністю з «нейтралізації» нелояльних керівників вагоно- та локомотиворемонтних заводів, а також переведенням заводів на «правильні» закупівлі запчастин та комплектуючих займається Дмитро Димитренко, якого вважають людиною з оточення Камишина.

За даними профільних ЗМІ, на момент призначення комерційним директором ремонтного заводу в Дніпрі він був бенефіціаром «Новогорлівського машинобудівного заводу», який знаходиться на окупованих територіях Донецької області та фігурує у звітах окупаційних адміністрацій як функціонуючий.

У лютому 2021 року стало відомо, що СБУ оголосила колишньому в. о. гендиректора заводу підозру у розтраті грошей УЗ та ухилянні від сплати податків.

Видання припускає, що, окрім програми «капсульних» вагонів, через схеми та «смотрящих» під загрозою реалізації опинилися й інші «вагоноремонтні» ініціативи. Наприклад, програма обладнання інклюзивних вагонів, якою займається дружина президента Олена Зеленська, а також проєкт будівництва міських експрес-поїздів для приміського сполучення.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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