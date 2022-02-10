27.80 / 28.02 31.66 / 32.04
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Депутат Трубіцин, підозрюваний у здирстві, пов'язаний з міністром Чернишовим — версія ЗМІ

17:28 10 лютого 2022
Владислав Трубіцин

Депутат Владислав Трубіцин, який попався на хабарі, пов'язаний дружбою з міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, пише «Фокус».

«Впійманого на хабарі депутата Трубіцина максимально відмазуватимуть, а справу намагатимуться зам'яти. Як кажуть у київських владних коридорах, він має серйозну підтримку в особі міністра Олексія Чернишова», — пише «Фокус», посилаючись на пост журналіста та блогера Євгена Хурсіна. Зокрема, видання нагадало про те, що у 2012−2014 роках Трубіцин та Чернишов разом працювали помічниками депутата Фельдмана.

«З 2020 року міністр Чернишов починає особливо активно опікуватися молодим київським політиком. Як кажуть у київських навколополітичних колах, саме вони спільно курирували МАФовий «бізнес», наголошується у публікації «Фокусу».

У публікації також йдеться, що, попри активне протистояння КМДА з Банковою, вони нібито почали співпрацювати з чинним мером.

«Паралельно Чернишов намагався переконати Зеленського в тому, що він зі своєю командою стане ефективною заміною Віталію Володимировичу. Словом, розгорнули неабияку геополітичну гру, поки Трубіцина не впіймали на вимаганні хабара… Як то кажуть, на зльоті збили…» — пише «Фокус».

Нагадаємо, 9 лютого депутата Київської міської ради від партії «Слуга народу» Владислава Трубіцина спіймали на отриманні хабара у розмірі 1,2 млн гривень. В обмін на цю суму депутат нібито пообіцяв київському бізнесменові вирішити питання щодо дозволів на вуличну торгівлю в різних районах столиці.

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

рогалики

Бомбічні рогалики з вишнею «від мами»: оригінальний рецепт

Ірина Сопонару

Народжують по молодості та по дурості: Ірина Сопонару розповіла, що зробить, якщо «не вдасться» завагітніти

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.