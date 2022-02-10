ЗМІ розповіли про нові правила гри для бізнесу у Харкові

У Харкові після приходу до влади Ігоря Терехова повністю змінили правила гри для бізнесу, обклавши підприємців регулярними внесками до партійної каси. Про це йдеться у статті «Зелений рекет». Хто перебудував «потоки» у Харкові після смерті Кернеса", оприлюдненої на сайті TELEGRAF.

«Вже досить тривалий час для людей, які усе розуміють, не є секретом повне зовнішнє управління харківською мерією з боку народного депутата від ОПЗЖ та великого бізнесмена Ігоря Абрамовича, який повністю контролює в Харкові практично все: діяльність комунальних підприємств міста, роботу департаментів міськради, особисто мера Терехова, бюджетні процеси, тендери, рішення сесій міськради», — йдеться у публікації.

Абрамович, пише видання, має великий вплив одразу на три політичні сили у Харківській міськраді: депутатів від ОПЗЖ, депутатів Блоку Кернеса та на частину депутатів від «Слуги народу», повноваження контролювати які він нібито отримав від представників ОП.

«У Харкові вже майже відкрито кажуть, що з нового року за сприяння мера Терехова представники Абрамовича довели до всіх великих харківських бізнесменів нові правила роботи, які потребують участі бізнесу в «партійній касі», — пише TELEGRAF.

Як зазначається у статті, правоохоронними органами вже розслідується низка описаних схем та фактів, у слідчих є вся необхідна інформація, зрозуміле коло задіяних осіб, але видимих результатів розслідування поки що немає.

«Масштаб політичних фігур, які отримують зиск від описаної схеми у Харкові, змушує згадати процеси останніх років правління президента Віктора Януковича», — резюмує видання.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Абрамович нібито допоміг Терехову виграти вибори мера Харкова, за що новий градоначальник нібито передав Абрамовичу контроль за основними фінансовими потоками.

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