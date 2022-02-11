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Політика

У Тернополі «Велике будівництво» обладнає дорослу обласну лікарню вертолітним майданчиком, а дитячу розширить

12:09 11 лютого 2022
Вертолітний майданчик

На базі Тернопільської обласної клінічної лікарні цього року буде збудовано вертолітний майданчик, а дитячу лікарню буде реконструйовано та розширено. Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОДА.

Окрім будівництва вертолітного майданчика, у дорослій лікарні буде також проведено реконструкцію та перепрофілювання корпусів та відділень, виконано комплекс робіт з енергозбереження та оновлено медичне обладнання.

На проведення робіт та закупівлю обладнання в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» виділено фінансування у розмірі 1,7 млрд гривень, з яких на нове медичне обладнання буде витрачено 600 млн.

У підсумку, за словами голови ОДА Володимира Труша, «область отримає оновлений заклад, який відповідатиме всім європейським стандартам надання медичної допомоги».

Одночасно з оновленням дорослої у Тернополі пройде реконструкція також дитячої обласної лікарні. Ліжковий фонд там має бути збільшено на 50 місць, оновлено приймальне відділення та збудовано новий корпус.

Також у ході реконструкції передбачається провести заміну всіх внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж.

Виконані роботи дозволять медичній установі надавати нові види послуг: хірургія одного дня, гемодіаліз, надання допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що цього року реконструкція та модернізація проходитиме загалом у 48 обласних лікарнях. У кожному регіоні буде оновлено по одній дорослій та одній дитячій лікарні. Вертолітні майданчики обладнають у 29 лікарнях.

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