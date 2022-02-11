На Львівщині цього року розпочнуться роботи з відновлення євроколії Держкордон — Рава-Руська протяжністю 8 кілометрів. Наявна євроколія з 2005 року не експлуатується і потребує модернізації. Вартість проєкту орієнтовно становитиме 100 млн грн. Про це повідомила Львівська обласна державна адміністрація.

Проєкт планують втілити у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«У грудні 2021-го президент України оголосив про новий напрям програми „Велике будівництво“. Він стосується оновлення „Укрзалізниці“. Планується, що цей процес триватиме шість років, і залучити для його інвестування мають близько 200 мільярдів гривень. Я думаю, що наш амбітний проєкт прямої пасажирської вузькоколійки між Львовом та Варшавою, а далі і Києвом — має стати частиною національної програми», — зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

У межах проєкту планують відремонтувати пасажирську будівлю, платформу, колії, переїзди та мости, зазначив виконавчий директор «Львівської залізниці» Юрій Іщук.

Співпрацю з польською залізницею з цього питання обговорять вже 15 лютого.

«Будемо спільно над тим працювати. Сполучення Рава-Руська — Варшава має стати гарним проєктом. Впродовж трьох годин з Рави-Руської можна дістатися до Варшави, а з Варшави — до цілого світу», — наголосив президент правління «Єврорегіон Розточчя», голова міста Томашув Любєльські (Республіка Польща) Войцех Жуковскі, якого цитує ОДА.

Раніше координатор програми «Велике будівництво», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко нагадував, що в Україні до 2024 року буде електрифіковано щонайменше 500 км колій та закуплено щонайменше 500 нових комфортних пасажирських вагонів.

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