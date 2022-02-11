У 2022 році «Велике будівництво» охопить 715 об’єктів у кожному куточку України

За програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» цього року по всій Україні буде відремонтовано та побудовано 715 об’єктів. Серед них будівництво доріг, аеропортів, освітніх та медичних закладів, розбудова спортивної інфраструктури та багато іншого.

Про детальні плани під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив заступник керівника Офісу президента України, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

За його словами, впродовж будівельного сезону 2021 року вдалося досягти значних результатів, але на цей рік заплановано реалізувати ще більш амбітні цілі.

«Ми плануємо 715 об'єктів „Великого будівництва“ у 24 областях України: це 5,5 тисяч кілометрів доріг державного значення, щонайменше 1400 км доріг місцевого значення, 282 освітніх закладів, 68 медичних закладів, 339 спортивних об'єктів та більше 6800 спортивних майданчиків у дворах по всій країні», — розповів він.

Детальніше Тимошенко зупинився на освітній сфері, де цього року планують провести роботи у 141 школі, 133 дитячих садочках, 4 закладах освіти та 4 малих групових будинках. Він наголосив, що концепція підходу до будівництва освітніх закладів цього року змінюється.

«Ми розуміємо, що наші діти повинні навчатися саме у освітніх закладах нового класу», — підкреслив він.



Також окремо координатор президентської програми зупинився на спортивних об’єктах. За його словами, нововведенням цього року є масштабне оновлення ДЮСШ. Також цьоріч відбудеться масштабна розбудова 30 урбан-парків по всій Україні.

«Якщо говорити про медицину, то у 2022 році ми плануємо реконструкцію та ремонт 16 медичних закладів та 2 санітарно-оздоровчих комплексів. Найголовніше — це реконструкція 25 обласних дорослих і 25 обласних дитячих лікарень», — розповів Тимошенко.

Щодо розбудови авіаційної інфраструктури, то вже до кінця березня планується відкриття першого реконструйованого за програмою президента аеропорту в Херсоні, що відбудували за 3 місяці. У 2022 році планується відремонтувати ще 7 аеропортів.

Нагадаємо, раніше координатор програми «Велике будівництво» і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що впродовж минулого року по всій Україні було збудовано на відремонтовано понад 7 тисяч кілометрів доріг.



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