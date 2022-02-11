Кримінальні провадження, пов'язані з присвоєнням бюджетних грошей у Кривому Розі — не розслідуються. Про це пише блогер Михайло Шнайдер і заявляє, що інформацію про проблеми зі слідством можуть приховувати від керівництва правоохоронних органів та президента Володимира Зеленського.

«Наприклад, справа № 12 021 040 230 000 244 про те, як приватна компанія привласнила міські гроші на реконструкцію світлотехніки в аеропорту Кривого Рогу… досі нікому не повідомлено про підозру… Слідчі посилаються на „об'єктивні обставини“, які не дозволили їм зробити роботу. Про що конкретно йдеться — не повідомляється. І що? Попросили суд продовжити досудове розслідування на пів року, і суд продовжив. Час все терпить».

Аналогічно йде слідство у кримінальній справі № 12 021 040 230 000 062 про крадіжки у Кривому Розі на реконструкції палацу культури «Мистецький». «Протягом року не було проведено огляд об'єкта злочину за участю експерта, не призначено судових експертиз, навіть не встановлено та не допитано свідків, яким відомі обставини злочину, не здійснено тимчасовий доступ до документів. …Отже, нікому не повідомили про підозру. Як ви вже здогадалися — з «об'єктивних причин», — обурений Михайло Шнайдер.

Також автор розповідає, що затягується розслідування справи № 12 020 040 230 001 598, за фактом службового підроблення, коли до звітної документації було внесено недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт та походження, якості, ціни придбання та реалізації з капітального ремонту фасаду спортивного комплексу стадіону «Металург» ДЮСШ № 1 у Кривому Розі.

«Протягом року у справі не було проведено жодної експертизи, нікому не було повідомлено про підозру. Причини, звісно, «об'єктивні», — іронізує блогер.

Михайло Шнайдер наводить приклад ще двох «сплячих справ». По одній має розслідуватися присвоєння бюджетних коштів, що призначалися для озеленення Кривого Рогу (№ 12 210 400 230 000 268): «Для розслідування провадження не було зроблено практично нічого, і ближче до квітня цього року слідчі попросять продовжити терміни, як в інших справах. Якщо терміни продовжать, щонайменше пів року не дізнаємося, хто привласнив мільйони на нібито зелених вулицях Кривого Рогу».

Інша «спляча справа» (№ 12 021 041 230 000 006) — за фактом заволодіння бюджетними коштами під час придбання спеціальної установки для антиобмерзання повітряних суден у міжнародному аеропорту Кривий Ріг. «…приватні особи могли привласнити близько 17 млн грн. Чи це так — мало встановити слідство. Але воно не поспішає… А термін досудового розслідування закінчується за два тижні…» — пише Шнайдер.

Блогер також стверджує, що лише Криворізьке районне управління поліції сьогодні розслідує близько 20 кримінальних справ щодо присвоєння бюджетних коштів у Кривому Розі: йдеться про кошти міського, обласного та державного бюджетів.

«З цих 20 справ 6 „зависли“ на експертизі в місцевому НДІ, причому з червня минулого року стоять у черзі, тобто експертизу з них навіть не починали. Щодо решти 14 справ, то мої джерела стверджують, що їх розслідують несистемно, у режимі ІБД (імітація бурхливої діяльності)», — зазначає Михайло Шнайдер.

Автор припускає, що ситуацію у Кривому Розі можуть приховувати від генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

«Ймовірно, хтось хотів би приховати правду і від президента. Адже, якби про ситуацію знали в керівництві ОГП та МВС — то мала б бути і реакція нагорі. А її, судячи з млявості розслідування, ще не було.

У зв'язку з цим хотілося б також звернути увагу та почути, що з цього приводу думають народні депутати — вихідці з Кривого Рогу: мажоритарники Олена Криворучкіна, Юрій Корявченков та Володимир Захарченко. І, звісно, Юрій Кисіль, який у Верховній Раді керує транспортним комітетом. Хто-хто, а вони регулярно бувають на малій батьківщині, спілкуються з земляками та повинні тримати руку на пульсі гострих питань у своєму рідному місті. …варто приділити особливу увагу рідному місту Володимира Олександровича (Зеленського) і, зрештою, навести там справжній порядок", — заявляє Шнайдер.

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