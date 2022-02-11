Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про хабар у розмірі 1,26 млн грн депутату Київської міської ради від фракції «Слуга народу» Владиславу Трубіцину. Його заарештували з можливістю застави у майже 2,5 млн гривень. Про це повідомляє ВАКС, пише видання «Дело».

Як зазначається в публікації, підозру у справі про отримання 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння організації роздрібної торгівлі в Києві також вручено керівнику комунального підприємства «Міський магазин» Аману Моламову (на фото). Він може бути причетний до злочину, передбаченого ч. 4 368 Кримінального кодексу, повідомив журналіст-розслідувач Олег Новіков.

За версією слідства, як пише «Дело», Владислав Трубіцин у змові з п'ятьма посібниками вимагали та отримали неправомірну вигоду від підприємця за встановлення МАФів. Окрім Трубіцина та Моламова, підозра також вручена помічнику депутата Олександру Кочу та ще трьом людям. Також зазначається, що за організованою схемою вони отримували неправомірний зиск за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі у Києві.

«КП „Міський магазин“ — комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). Воно було створено у 2011 році та підпорядковується Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА», — пише «Дело. Видання зазначає, що цей департамент Київської адміністрації очолює Володимир Костіков, який на позачергових парламентських виборах у 2019 році балотувався у ВР за одномандатним виборчим округом № 90 у місті Біла Церква Київської області. Також Костіков вважався помічником на громадських засадах народного депутата Артура Палатного протягом 7-го та 8-го скликань ВРУ.

Нагадаємо, 9 лютого Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міської ради від партії «Слуга народу» Владислава Трубіцина в отриманні великого хабара. Тоді ж стало відомо, що у справі, окрім депутата міськради, фігурують ще 5 людей.

Фото: Київвлада

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