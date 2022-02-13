«Слугам народу» заборонили покидати Україну — на них чекає Зеленський, — ЗМІ

На тлі ситуації, що склалася, народним депутатам фракції «Слуга народу» заборонено залишати Україну, починаючи з сьогоднішньої ночі, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Також повідомляється, що найближчим часом планується закрита зустріч фракції з президентом Зеленським.

Першим про заборону залишати «слугам» територію України повідомив нардеп Олександр Дубинський.

«Депутатам „СН“ сьогодні з півночі заборонено залишати країну», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Народні депутати з фракції «Слуга народу», які перебувають за кордоном, повинні терміново повернутися в Україну. Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, повідомляє «Лівий берег».

«Всі депутати мають бути в Україні на пленарному тижні. Хто закордоном, повертається терміново», — сказала Кравчук.

Водночас прессекретарка спікера Ради Марія Дейнеко повідомила, що закрите засідання керівників фракцій з представниками силового блоку, яке планувалося на 16:00 13 лютого, перенесено на понеділок, 14 лютого. На засіданні, зокрема, планувалося розглянути питання щодо збільшення фінансування ЗСУ, забезпечення фінансування стратегічних резервів.

12 лютого західні ЗМІ, з посиланням на джерела у розвідці, повідомили конкретну дату початку російського вторгнення в Україну — 15−16 лютого.

Після цього захід закликав своїх громадян покинути Україну. Деякі країни стали переносити свої посольства та консульські відділи до Львова.

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