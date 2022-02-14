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Політика

Мінінфраструктури завершує роботи з визначення морського коридору для безпечного плавання суден

9:35 14 лютого 2022
Чорне море

Завершуються роботи з визначення безпечного морського коридору для плавання у Чорному морі. Роботи проводять у зв'язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Міністерство доручило Держгідрографії провести позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в Північно-Західній частині Чорного моря. За планом роботи будуть виконуватись до 14 лютого 2022 року включно.

Після виконання промірів результати буде негайно опубліковано в повідомленнях мореплавцям у вигляді коректурного файлу для паперових та електронних навігаційних карт. Також дані будуть оголошені в прибережних попередженнях.

Зі свого боку очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що наразі відомство робить все, щоб не допустити будь-яких спроб блокування української логістики морем чи небом. Він наголосив, що економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки.

«У ситуації грубого порушення Російською Федерацією норм міжнародного права наше завдання — попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання наших торговельних зобов’язань», — розповідає Кубраков.

На даний момент торговельним суднам для підходу до Одеської затоки рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки, між західною межею району навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки.

«На національних морських навігаційних картах України № 3201 та № 3407 вказано глибини у цьому районі за результатами гідрографічних робіт 2017 року. Відповідно до цих промірів глибини становлять від 15 до 22 метрів. Суднам, які прямують до портів Одеської затоки, рекомендовано при плаванні дотримуватись ізобати глибин 20 метрів, яка вказана на чинних навігаційних картах», — додають у повідомленні.

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