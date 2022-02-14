«Недалекоглядно та злочинно»: політолог про тактику мінування у Кривому Розі з метою зриву виборів мера

До хвилі масових «мінувань» об'єктів соціальної інфраструктури у Кривому Розі може бути причетна Служба безпеки України, вважає директор Інституту світової політики Євген Магда. На думку політолога, мета атаки — не допустити проведення виборів мера Кривого Рогу, які мали відбутися 27 березня 2022 року. Про це Магда написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Нормальне функціонування міста під загрозою. У такий нехитрий спосіб «слуги народу» намагаються зірвати вибори міського голови, які не дуже хотіли призначати. Вони можуть їх програти Юрію Вілкулу — ветерану місцевого самоврядування, вплив якого залишається потужним", — написав експерт.

Він зазначив, що ставка влади на дестабілізацію ситуації у Кривому Розі є вкрай небезпечною. Регіон може постраждати одним із перших у разі повномасштабного вторгнення російських військ. Тактику «мінувань» за такої зовнішньої загрози експерт назвав «недалекоглядною та злочинною».

«Образливо, коли авторитет СБУ падає в країні, що воює восьмий рік поспіль. Ще прикро, коли дії спецслужби підривають базові засади демократії. Створюючи фейкові „мінування“, можна пропустити реальну диверсійну активність у місті, де десятки промислових підприємств, яке є серцем цілого промислового регіону», — написав Євген Магда.

Як повідомлялося раніше, із середини січня у Кривому Розі масово «мінують» школи, дитячі садки, медустанови, будівлі судів та органів місцевої влади. Лжемінування зазнали вже кілька десятків об'єктів.

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