«Все, що потрібно знати про нашу «елітку»: у мережі активно коментують від’їзд олігархів з країни

Українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків, повідомила «Українська правда». Видання додає: такої кількості чартерів не було за 6 років спостережень.

Серед чартерів та приватних літаків, які залишили Україну в неділю, — борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова. При цьому сам Ахметов, за даними УП, відбув з України до Цюриха ще 30 січня.

Тим часом бізнесмен і нардеп Вадим Новинський вилетів з України 10 лютого рейсом Київ — Мюнхен. Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людину.

12 лютого Україну залишили Вадим Столар та Василь Хмельницький. 13 лютого — бізнесмен Вадим Нестеренко.

Також приватний борт на 50 осіб замовив депутат ОПЗЖ мільйонер Ігор Абрамович. Цей борт має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.

Дехто з фігурантів публікації заперечив у коментарях УП свій від’їзд, проте в мережі, яка активно обговорює новину, немає довіри до подібних пояснень.

«До анонсованої Білим домом війни ще понад 48 годин, немає ще жодної небезпеки, а вони вже летять пачками. Розбігаються як таргани, слідом за „партнерами“ та „союзниками“. Це все, що потрібно знати про нашу „елітку“. Це мегаганьба. Утім, про що говорити, почуття сорому їм незнайоме», — зазначив політолог Андрій Золотарьов.

«По-перше, це гидко. По-друге, ситуація доводить: олігарх не стоятиме на захисті інтересів країни. Інтерес олігарха — лише гроші», — додав Петро Охотін.

А Кирило Сазонов зазначив, що паніка олігархату безпідставна. «Я повторю, що писав і казав увесь цей час. Російська агресія можлива, але є декілька важливих моментів. Перший — українська армія готова зустріти ворога, і легкої прогулянки не буде. Другий — Росія отримає увесь набір санкцій і жорсткий спротив, що загрожує самому існуванню путінського режиму… Паніка — найкращий союзник ворога сьогодні», — наголосив він.

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