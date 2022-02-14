У Дніпрі пройде виставка стародавніх артефактів, що були знайдені під час «Великого будівництва» траси Дніпро — Решетилівка

У місті Дніпро 14 лютого розпочнеться шестиденна виставка «Археологія великого будівництва: перехрестя шляхів». Вона презентує результат археологічних досліджень, що відбувалися під час будівництва траси Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка у 2021 році.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Дніпровською археологічною експедицією Охоронної археологічної служби України були досліджені багатошарові поселення та фортифікаційні споруди. Загальна площа розкопок складає понад 16 тис. квадратних метрів. Всього під час робіт було знайдено більше ніж 1,5 тисячі артефактів.

«Такі масштабні дослідження стали можливими завдяки програмі президента Володимира Зеленського „Велике Будівництво“, адже дорожники та археологи працюють в синергії. Науковці вилучають артефакти, а будівельники прокладають новий сучасний автошлях», — йдеться у повідомленні.

Під час виставки любителям історії продемонструють крем’яні та кістяні знаряддя праці, прикраси від доби пізньої бронзи до початку ХХ ст. Різноманітна кераміка буде представлена як найдавнішими ліпними посудинами, так і скляними виробами початку ХХ ст. Більше того, вік деяких експонатів сягає доби палеоліту, а це 10 тисяч років до нашої ери.

Також у відвідувачів буде можливість дізнатись більше про перших тварин льодовикового періоду та черепаху віком понад три тисячі років.

Окремим приводом відвідати виставку є 3D-презентація з місця розкопок, під час якої відвідувачі зможуть на власні очі побачити процес досліджень та робіт на Решетилівській трасі.

Як раніше повідомив координатор програми «Велике будівництво» і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, за два роки президентська програма привела до ладу 40% основної мережі доріг, а це складає 14 тисяч кілометрів.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter