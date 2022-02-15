Фейки у «справі Трубіцина» свідчать про політичне замовлення: думка експерта

Кримінальне провадження, в якому фігурує депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин, супроводжується потужним потоком викидів та інформаційних маніпуляцій. Таку думку у своєму блозі озвучив співзасновник «Української фабрики думки», політичний експерт Юрій Гаврилечко. На його думку, це може свідчити про наявність у цій справі політичного замовлення.

Коментуючи перші повідомлення ЗМІ, Гаврилечко написав, що картина вимальовувалась такою: «У центрі Києва детективи НАБУ провели спецоперацію із затримання підозрюваних у кримінальній справі в момент передачі хабара у розмірі 1,2 млн гривень… Нібито було затримано помічника депутата Київради Олександра Коча. Сам Трубіцин нібито також брав участь у передачі грошей, однак йому, як пишуть ЗМІ та телеграм-канали, „вдалося втекти від облави“ та втекти з місця затримання „на іншому автомобілі“. Після чого Трубіцин нібито був оголошений у розшук. Через нетривалий час з'явилися новини про те, що Трубіцин, який „розшукується“, ховається в приміщенні Оболонської РДА. Де його нібито і затримали детективи НАБУ».

Проте, продовжив експерт, після пресконференції директора НАБУ Артема Ситника стало очевидним, що 90% того, що обговорювалося у ЗМІ, — фейк.

«На місці нібито передачі неправомірної вигоди Трубіцина взагалі не було. Більше того, там не було його помічника Олександра Коча. Останній не тільки не затримувався, а й взагалі не причетний до справи і не має жодного процесуального статусу. Фігурантом справи виявився інший помічник — Артем Бєлінський, який, як на суді пояснив сам Трубіцин, вважається помічником скоріше формально і не бере участі в роботі депутата», — повідомив Гаврилечко.

Також, за словами експерта, було повністю спростовано інформацію про те, що Трубіцин нібито намагався втекти від детективів НАБУ та ховався у кабінеті голови Оболонської ГРА.

«Депутата справді було затримано в Оболонській адміністрації, де він перебував на робочій зустрічі з головою РДА. На перше запрошення підійшов до представників НАБУ до іншого кабінету, одразу ж висловив готовність співпрацювати зі слідством для встановлення істини», — зазначив експерт.

Те, що сталося, на думку Гаврилечка, «нагадує цілеспрямовану інформатаку, яка супроводжувала дії правоохоронців, завдання якої — максимально вдарити по репутації політика».

Крім того, Гаврилечко навів слова, які Трубіцин сказав у суді: «Це і є політична розправа зі мною, адже я маю позицію. Не кожен депутат у Київській міській раді має особисту позицію, а в мене вона була і буде».

Нагадаємо, 9 лютого у Києві детективами НАБУ було затримано депутата Київради Владислава Трубіцина. Також того дня було затримано помічника депутата та трьох чиновників з керівництва двох КП Києва. Крім цього, затримано ще й підприємця, якого у ЗМІ називали «неофіційним помічником Трубіцина».

За офіційною версією НАБУ, за свої послуги підозрювані вимагали та отримали 1,26 млн грн неправомірної вигоди. Усі шість підозрюваних отримали підозри за статтею 368 Кримінального кодексу «Прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем». Водночас усім фігурантам справи Вищий антикорупційний суд 11 лютого призначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але з можливістю внесення застави.

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