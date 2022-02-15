На «Велике будівництво» Північної об’їзної дороги в Дніпрі залучать 600 фахівців

У Дніпрі реалізують один з найбільш технологічно складних інфраструктурних проєктів — створення «двоповерхової» Північної об’їзної дороги. Про це повідомила Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Майбутня дорога матиме унікальну звивисту естакаду та шляхопроводи, які простягатимуться над промзоною та залізничними коліями.

«У 2021 році на Дніпропетровщині були втілені масштабні дорожні проєкти. Зокрема, ремонт Дороги Єдності. Рушили автівки і Південною об’їзною. Нині на черзі будівництво Північного обходу Дніпра», — коментує голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

Північна об’їзна дорога — це об’єкт із розряду довгобудів. Після десятилітнього простою роботи на ньому були поновлені завдяки включенню проєкту до програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Проєкт складний, але цікавий. Багато споруд, заводська зона, залізничні колії. Багато мереж, які потрібно переносити. Вперше використовуємо нові технології мостобудування. Втім найголовніше, що обхід розвантажить місто від жвавого трафіку», — каже начальник будівельної ділянки Олексій Сиротюк.



За задумом будівничих, частина Північного обходу знаходитиметься на «другому поверсі». Він буде починатися від Кайдацького мосту та виходитиме на Криворізьку трасу.

Зараз робота ведеться одразу на чотирьох локаціях. Від Кайдацького мосту до вулиці Маяковського зводять «з нуля» естакаду довжиною понад кілометр. А на іншій ділянці будмайданчика улаштовують піщаний насип. Загалом на прокладання дороги використають 2 млн 600 тис. кубів піску.

Наразі в роботах задіяні 200 будівельників та більш ніж 100 одиниць техніки. Надалі кількість робітників нарощуватимуть до 600 фахівців.

Крім естакади, зведуть автомобільний та залізничний шляхопроводи. Загальна протяжність Північної об’їзної складатиме понад 6,5 км. Пропускна спроможність — понад 2,6 тис. автівок на годину.

Як інформував координатор програми «Велике будівництво», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, до 2024 року в Україні буде збудовано 24 тисячі кілометрів доріг.

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