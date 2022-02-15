Народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк розповів про плани «слуг народу» внести до Верховної Ради проект закону, яким запропонують заборонити нардепам та високопосадовцям залишати країну під час воєнного стану. До речі, напередодні під час зустрічі зі «слугами» президент Володимир Зеленський закликав чиновників та політиків терміново повернутися до країни, пообіцявши «проблеми» у разі несвоєчасного повернення.

У соціальних мережах Ярослав Железняк перерахував, яким категоріям дозвіл на виїзд зможе дати особисто президент:

головам облдержадміністрацій;

членам Кабміну;

народним депутатам;

держслужбовцям вищої категорії;

керівникам центральних органів виконавчої влади;

керівникам організацій критичної інфраструктури;

керівникам підприємств стратегічного значення економіки.

«Причому цікаво, що законом передбачено, що якщо чиновник може виїхати під час обмежень, то лише за особистим дорученням президента. Давиде, я все правильно написав? — додав парламентарій, звертаючись до керівника президентської фракції Давида Арахамії.

Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації ситуації на кордоні України з боку Росії та інформації про можливий напад, з нашої країни 13 лютого вилетіли близько 20 чартерів та приватних літаків, країну залишили близько десятка представників великого бізнесу.

Фото Pixabay

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