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Політика

«Велике будівництво» в Чернівецькій області перетворило 10-літній довгобуд на сучасну школу

14:43 15 лютого 2022
нова школа на Буковині

В Усть-Путильській громаді, що в Чернівецькій області, відкрили нову школу — довгобуд, який зводили з 2012 року. Завершити її вдалося завдяки програмі президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація.

«Гірська Усть-Путила — один із найвіддаленіших куточків Буковини, і діти відтепер отримуватимуть тут якісніші освітні послуги, у гідних та безпечних умовах», — прокоментувала заступниця голови ОДА Ірина Ісопенко.

За її словами, у новій школі зможуть навчатися 240 учнів. Тут є актова, спортивна та гімнастична зали, майстерні, харчоблок із новим обладнанням. Приміщення звели, врахувавши вимоги доступності, облаштували пандуси та ліфт.

Нагадаємо, що раніше координатор програми «Велике будівництво», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв про те, що протягом 2022 року в рамках програми будуть відкриті 141 школа, 133 садочки, 4 заклади освіти та 4 малі групові будинки.

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