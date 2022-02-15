«Донецьк та Луганськ — це Україна»: в Раді відреагували на рішення російської Держдуми

Народні депутати України з обуренням відреагували на рішення російської Держдуми звернутися до Путіна з пропозицією визнати так звані «ДНР» та «ЛНР».

Народні депутати кілька хвилин аплодували та скандували «Донецьк — це Україна» та «Луганськ — це Україна».

Раніше нардепи закликали міжнародне співтовариство не визнавати жодних рішень від імені Росії щодо незалежності тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, блогер Роман Шрайк, коментуючи звернення Держдуми РФ до президента Путіна щодо визнання незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР», заявив, що таке рішення означатиме вихід Росії з Мінських угод.

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