Судове засідання щодо визначення запобіжного заходу депутату Київради Владиславу Трубіцину показало, що у справі НАБУ стосовно київських МАФів все далеко не так однозначно. Є серйозні сумніви щодо законності процесуальних дій НАБУ та обґрунтована недовіра до показань ключового свідка. Про це пише видання «Обозреватель» у статті «Справа Трубіцина: як пройшло засідання суду з корупції навколо МАФів» та зазначає, що лінія обвинувачення, озвучена в суді, «побудована на показаннях одного свідка — Андрія Максименка та на матеріалах негласних слідчих дій, добутих ним же».

«Проте особистість Максименка поставила самі докази під сумнів», — вважає «Обозреватель», відзначаючи, що захист долучив до матеріалів справи дані за 2019 рік, згідно з якими Максименко обіймав посаду голови Служби автомобільних доріг і був спійманий НАБУ на місці злочину при отриманні хабара у розмірі 90 тис. доларів.

«Максименко був заарештований судом, випущений під заставу, а слідство у його справі завершилося, і в лютому 2020 року обвинувальний акт, за яким вже звільненому на той момент Максименку світить до 12 років позбавлення волі, було передано до суду», — йдеться у статті.

На запитання судді, як пише «Обозреватель», чи не є ключовий свідок Максименко «залежною від НАБУ особою», прокурор, як пише видання, «визнав очевидне: «…залежний? Ваша честь, ну… залежність кожен сам собі визначає. Можливо, якщо особа причетна до кримінального провадження як підозрювана, то вона вважає себе залежною».

Також прокурор зачитав у суді ключові, на думку обвинувачення, моменти з протоколів записів розмов Максименка з фігурантами справи. Проте ці фрагменти, як зазначає видання, прозвучали доволі не переконливо.

«Більшість фраз, які можна трактувати як такі, в яких йдеться про можливість неправомірної вигоди, вимовлені на записах саме Максименком, а не Трубіциним. При цьому зафіксовано кілька розмов, з яких чітко можна почути, що людина, яку обвинувачення ідентифікувало, як Трубіцина, виразно каже, що може діяти лише офіційно і лише за законом, або стверджує, що взагалі не має повноважень вирішувати ті чи інші порушені Максименком питання», — йдеться у статті.

Видання також зазначає, що Трубіцин від початку засідання «дотримувався послідовної позиції. За його словами, жодної неправомірної вигоди він не отримував і отримувати не міг, і в усіх розмовах з Максименком на всі натяки того про можливість отримання хабара відповідав, що діятиме виключно за законом».

Наприкінці судового засідання сам Трубіцин заявив, що категорично заперечує свою вину, що завжди діяв виключно за законом і впевнений у тому, що зможе довести свою невинуватість, а справу проти нього вважає політично мотивованою.

«Цей Максименко був дуже нав'язливий, він буквально переслідував мене. …Кожен день телефонує, приходить, нав'язується, нав'язується… Я кажу: я не розумію, про що ти… Я кажу: нічого незаконного, а цей Максименко: та треба ж незаконно. Вони мене провокували, сподіваючись, що я десь дам маху, десь не зрозумію і скажу, що їм потрібно. Ось у чому справа. Я вважаю, що це політична справа проти мене особисто та проти моїх колег!» — цитує видання слова Трубіцина у суді.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ затримало депутата Київради Владислава Трубіцина, одного з його помічників, а також трьох керівників київських КП за обвинуваченням в отриманні неправомірної вигоди.

Колаж «Обозревателя»

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