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Політика

«Велике будівництво» береться за масштабну розбудову річкової інфраструктури

12:25 16 лютого 2022
шлюз

Цього року уряд розпочинає масштабну розбудову річкової інфраструктури. Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, відродження судноплавства на найбільших українських річках відбуватиметься в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

За словами міністра, основним інструментом для досягнення цих цілей стане новостворений Державний фонд внутрішніх водних шляхів. Він допоможе забезпечити фінансування розвитку галузі, сформувати новий ринок, залучити приватні інвестиції та створити додаткові кваліфіковані робочі місця.

«Ми обрали саме цей шлях, спираючись на успішний досвід функціювання Дорожнього фонду. Багаторічне ігнорування потреби саме річкової інфраструктури та судноплавства вимагає від держави системного підходу, а також довгострокового планування», — розказав Кубраков.

В рамках «Великого будівництва» вже розпочалися капітальні ремонти на судноплавних шлюзах Дніпра. Зокрема, на завершальній стадії роботи з модернізації пункту управління Київського шлюзу.

«Надалі ми плануємо провести капітальний ремонт на решті 5 дніпровських шлюзів. Також на стадії попереднього техніко-економічного обґрунтування проєкти з побудови другої гілки Каховського та реконструкції трикамерної гілки Запорізького судноплавних шлюзів», — пояснив міністр.

Кубраков додав, що на базі ДП «Укрводшлях» буде створено єдине підприємство для обслуговування та розвитку річкової інфраструктури. Воно здійснюватиме, зокрема, й лоцманське проведення та навігаційне забезпечення.

В міністерстві зазначили, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5090, який передбачає розвиток річкової інфраструктури, а також мережі автодоріг в межах державно-приватного партнерства.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко анонсував оновлення судноплавних шлюзів на Дніпрі, зокрема Київського, Каховського, Кременчуцького, Середньодніпровського та Запорізького.

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