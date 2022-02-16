«Велике будівництво» завершує реконструкцію злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Херсон»

У міжнародному аеропорту «Херсон» реконструкція злітно-посадкової смуги перебуває на фінальній стадії. Ремонту смуга чекала всі роки експлуатації, але розпочати роботи вдалося лише в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

За його словами, наразі на оновленій смузі вже нанесено розмітку. Довжину смуги буде збільшено до 2600 м, ширину — з 42 м до 60 м.

«Це дасть змогу приймати літаки Boeing 737−800, 900 і Airbus A321 до 10−12 разів за день та значно збільшити пасажиропотік», — розповів голова обласної адміністрації.

Як раніше зазначив координатор програми «Велике будівництво» і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, всього у 2022 році планується реконструювати сім регіональних аеропортів.

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