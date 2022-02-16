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Політика

Партія Порошенка «Європейська солідарність» блокує посилення тероборони у регіонах — заява нардепа

13:51 16 лютого 2022
Віталій Безгін

«Європейська солідарність» нібито надіслала своїм місцевим організаціям офіційний лист з вимогою блокувати у місцевих радах будь-які ініціативи від «Слуги народу» щодо розвитку та посилення територіальної оборони. Таку заяву зробив депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін та показав внутрішньопартійний документ партії.

У своєму виступі з трибуни ВР Безгін назвав дії «Європейської солідарності» псевдопатріотизмом та максимальним політичним цинізмом.

«У той час як голови обласних організацій „Слуги народу“ протягом тижня проводять навчання та консультації з представниками територіальної оборони, працюють уздовж кордону з Білоруссю, адмінкордону з Кримом, партія Порошенка наполягає на тому, що наші ініціативи мають блокуватися, а підтримувати треба виключно ініціативи, підписані партією Порошенка», — заявив Безгін.



Як зазначив Безгін, партія «Слуга народу» ініціювала позачергові засідання обласних рад з метою виділення фінансування на розвиток та посилення тероборони, створення штабів для координації діяльності фракцій партії в місцевих радах, налагодження зв'язку з керівниками зон та районів тероборони, забезпечення роботи колцентрів партії, інформації про організацію ТрО. При цьому партія «ЄС», яка заявляє про єдність, насправді блокує ці ініціативи.

«Це відверто антидержавна позиція людей, яких турбує виключно власний піар», — наголосив народний депутат.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про основи національного опору», який має надати територіальній обороні можливості виконувати завдання в районах ведення військових (бойових) дій.

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