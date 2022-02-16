Численний мітинг під вікнами суду зірвав розгляд справи про «організаторів масових протестів», — ЗМІ

У середу, 16 лютого, у Київському апеляційному суді розпочався розгляд справи про осіб, які нібито планували в Україні масові заворушення та про затримання яких 30 січня відзвітували в МВС.

Водночас під будівлею суду відбувся мітинг, у якому взяли участь понад дві тисячі людей, серед яких було багато ветеранів АТО. Вони прийшли підтримати ветерана АТО Юрія Голубана.

Учасники акції протесту принесли з собою плакати з написами: «Мовчання нас вбиває», «Ні свавіллю узурпаторської влади» та «Свободу Голубану».

Численна акція під вікнами суду призвела до перенесення засідання на 24 лютого на підставі того, що до суду не надійшли матеріали справи.

Нагадаємо, раніше експерти зазначали, що Міністерство внутрішніх справ не надало доказів зв'язку осіб, які нібито планували в Україні масові заворушення, із зовнішніми силами. Так Дмитро Марунич зазначив, що у день арешту Голубана відбувся допит експрезидента Порошенка слідчими ДБР.

«В очікуванні сенсацій і скандалів біля ДБР зібралися журналісти, присутня поліція. А от прихильників Порошенка, які організовували численні акції протесту, як за попередніх допитів, немає. Хто знає, може не прийшли тому, що саме людей Порошенка, які готували мітинг, і „пов'язала“ поліція. А щоб історія не виглядала як переслідування опозиції, і навернули чергову історію з черговою змовою», — написав тоді експерт на своїй сторінці у Facebook.

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