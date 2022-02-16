28.00 / 28.29 31.78 / 32.23
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Зеленський прокоментував переговори світових лідерів із Росією

20:14 16 лютого 2022
зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що світові лідери не вели із Росією якихось таємних переговорів за спиною України. Про це глава держави заявив в ефірі UA:Перший. Як відомо, напередодні у Кремлі виявили готовність до переговорів зі світовими лідерами щодо «гарантій безпеки для РФ».

«Вважаю, що дипломатія працює… Спільний голос і тиск дипломатії спрацювали, але не можу сказати, що на 100 відсотків. Хочу вірити, що про щось окремо дипломатія з Росією без нас не домовлялися. Хочу в це вірити, але сигнали різні. Але не той час, щоб вірити в сигнали — потрібні докази», — заявив Зеленський.

«Ми не боїмося навіть невеликих домовленостей, які могли бути за нашою спиною, тому що більшість світових лідерів підтримують нашу позицію», — додав президент.

Читайте також: Філіп Карбер: «Путін розробив свій план більше року тому, у ньому продумані кожен момент та кожен крок»

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хачапурі на сковорідці

«Ліниві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Чайний пиріг

Найніжніший чайний пиріг від Людмили Борщ: готується без міксера, яєць та молока

Безперечно є 18: у Мережі розсекретили «наречену» Ектора-Хіменеса Браво

Безперечно є 18: у Мережі розсекретили «наречену» Ектора-Хіменеса Браво

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.