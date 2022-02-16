Зеленський прокоментував переговори світових лідерів із Росією

Президент Володимир Зеленський сподівається, що світові лідери не вели із Росією якихось таємних переговорів за спиною України. Про це глава держави заявив в ефірі UA:Перший. Як відомо, напередодні у Кремлі виявили готовність до переговорів зі світовими лідерами щодо «гарантій безпеки для РФ».

«Вважаю, що дипломатія працює… Спільний голос і тиск дипломатії спрацювали, але не можу сказати, що на 100 відсотків. Хочу вірити, що про щось окремо дипломатія з Росією без нас не домовлялися. Хочу в це вірити, але сигнали різні. Але не той час, щоб вірити в сигнали — потрібні докази», — заявив Зеленський.

«Ми не боїмося навіть невеликих домовленостей, які могли бути за нашою спиною, тому що більшість світових лідерів підтримують нашу позицію», — додав президент.

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