На Черкащині до кінця року завершать «Велике будівництво» траси Н-16

В межах програми президента Володимира Зеленського «Велике Будівництво» тривають роботи з відновлення обходу міста Звенигородка на автодорозі Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань протяжністю 12,5 км. Про це проінформувала Черкаська обласна державна адміністрація.

В ОДА наголосили, що траса Н-16 є дорогою державного значення. Вона з’єднує лівобережну частину Черкащини із західною частиною, з містом Умань. Починається дорога від міста Золотоноша і проходить через міста Черкаси, Сміла, Шпола, Звенигородка, Тальне та Умань.

У даний момент на автодорозі Н-16 ремонтують дві штучні споруди, загальна довжина яких становить 134 метри. «Останній ремонт цієї ділянки, як і мосту через річку Гнилий Тікич та шляхопроводу, проводився ще до незалежності України, понад 40 років тому», — зазначають в адміністрації.

В повідомленні ОДА йдеться про те, що станом на зараз уже завершено роботи із влаштування монолітної залізобетонної плити на мосту через річку Гнилий Тікич. Натомість розпочато влаштування перильного огородження, бордюрів та тротуарів на мосту через річку.

Також у планах будівничих — встановлення очисних споруд з масловловлюючими фільтрами та бетонування конусів мосту. Тим часом на перетині автодоріг Н-16 та Р-04 завершується влаштування бар’єрного та перильного огородження.

У держадміністрації нагадують, що ремонт автодороги Н-16 завершиться у 2022 році ремонтом останньої ділянки — обходом села Білозір’я.

Як зазначав раніше координатор програми «Велике будівництво», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, у планах на поточний рік — 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.

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