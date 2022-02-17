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Політика

У Зеленського розглядають варіант із призначенням заступника голови ОП Шурми прем'єр-міністром, — ЗМІ

10:26 17 лютого 2022
Ростислав Шурма

Новим головою Кабінету міністрів України може стати нинішній заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма. Про це пише видання Delo.ua з посиланням на джерело в Офісі президента.

Нагадаємо, Шурму було призначено заступником голови ОПУ 23 листопада 2021 року. Тоді це призначення пояснили ротаціями в Офісі — переходом Юлії Свириденко на посаду міністра економіки та віцепрем'єр-міністра.

Цитуючи Шурму, пресслужба ОПУ повідомляла, що серед його пріоритетних завдань — підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності.

Ростислав Шурма прийшов до Офісу президента з великого бізнесу — понад 15 років працював у великих виробничих компаніях — ММК ім. Ілліча, на заводі «Промета» (Болгарія), був членом ради директорів «Метінвест-Траметал» (Італія), був фінансовим директором Макіївського металургійного заводу. У 2012−2019 роках обіймав посаду генерального директора металургійного заводу «Запоріжсталь», що входить до «Метінвесту» Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

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