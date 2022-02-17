Рада звільнила голову Фонду держмайна: подробиці

Верховна Рада проголосувала за те, щоб звільнити голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Це рішення підтримали 318 народних депутатів.

Сенниченко вже давно подав заяву про відставку з посади за власним бажанням, але через канікули, карантин та переноси пленарних засідань депутати ніяк не могли зайнятися кадровим питанням.

Відправити у відставку голову ФДМ депутати хотіли ще 27 січня, але тоді вийшла з ладу система «Рада». Частина голосів не була зарахована через відмову пультів для голосування.

Нагадаємо, Сенниченко прийшов до Фонду держмайна у 2019 році, а через півтора року поскаржився, що йому вже тричі намагалися дати хабар. В перший раз чиновникові запропонували 5 мільйонів доларів.

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