28.04 / 28.32 31.80 / 32.23
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Рада звільнила голову Фонду держмайна: подробиці

11:30 17 лютого 2022
сенниченко

Верховна Рада проголосувала за те, щоб звільнити голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Це рішення підтримали 318 народних депутатів.

Сенниченко вже давно подав заяву про відставку з посади за власним бажанням, але через канікули, карантин та переноси пленарних засідань депутати ніяк не могли зайнятися кадровим питанням.

Відправити у відставку голову ФДМ депутати хотіли ще 27 січня, але тоді вийшла з ладу система «Рада». Частина голосів не була зарахована через відмову пультів для голосування.

Нагадаємо, Сенниченко прийшов до Фонду держмайна у 2019 році, а через півтора року поскаржився, що йому вже тричі намагалися дати хабар. В перший раз чиновникові запропонували 5 мільйонів доларів.

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хачапурі на сковорідці

«Ліниві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Софія Стужук

Блогерша Стужук потрапила у скандал: що відомо

Колодязь

13 жінок і дівчаток загинули на весіллі, провалившись у колодязь 15 метрів завглибшки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.