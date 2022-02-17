У Сумах завершилося «Велике будівництво» дитсадка незвичайного дизайну з басейном

Новий дитячий садок «Світлячок» з басейном, виконаний за сучасним проєктом місцевих архітекторів з незвичайним дизайном, незабаром відкриється у Сумах. Юрій Голик у Facebook оприлюднив фото нового садка, розташованого у 12-му мікрорайоні обласного центру.

Окрім басейну з підігрівом, у садку, побудованому за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», обладнано також ліфт для мам з візками та людей з інвалідністю, встановлені сучасне обладнання та меблі.

Усі приміщення дошкільного закладу, розрахованого на 160 дітей, мають блокову структуру. Для кожної групи тут обладнані окремі санвузол, кімната відпочинку, ігрова кімната та їдальня.

На прилеглій території на ігрових майданчиках укладено гумове безпечне покриття та встановлено комплекс «Гімнаст» для спортивного розвитку дітей.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році в Україні буде реконструйовано та збудовано 133 дитячі садки та 141 школу.

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