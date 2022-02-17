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Політика

Президент і партія «Слуга народу» — лідери електоральних настроїв — опитування

15:24 17 лютого 2022
Зеленський

Володимир Зеленський, який днями затвердив стратегію держбезпеки України, та партія «Слуга народу» залишаються лідерами президентських та партійних рейтингів. Про це свідчать результати суспільно-політичних настроїв українців, які оприлюднила соцгрупа «Рейтинг». Так, згідно з отриманими даними, президента готові підтримати 24,6% серед тих, хто визначився з вибором та мають намір голосувати. Це найвищий результат. У порівнянні з даними за минулий місяць підтримка Зеленського дещо виросла.

Окрім того, партія «Слуга народу» також є для українців лідером серед політичних сил. Вона отримала найбільшу — 18,3% - підтримку серед тих, хто визначився й буде голосувати.

Нагадаємо, минулого року в політичній силі відбулися кадрові ротації. Так, 15 листопада 2022 року народна депутатка Олена Шуляк стала головою партії «Слуга народу» замість Олександра Корнієнка, який раніше став першим віцеспікером Верховної Ради.

Фото с сайта www.president.gov.ua

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