Видання «Телеграф» із посиланням на політолога Дениса Гороховського повідомило про повернення в Україну колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби. Зазначається, він повернувся один, без сім'ї, і нібито у нього вже куплені квитки з України.

«Ексголовний розвідник України Бурба повернувся до країни. Щоправда, без сім'ї, мабуть, залишив у Відні чи на пляжі», — цитує видання політолога Гороховського, на думку якого Бурба міг повернутися за готівкою: «Ну, може, праску забув вимкнути перед евакуацією, повернувся перевірити, а може за кешем, все ж таки довгий відпочинок в ОАЕ більш витратний, ніж в Австрії».

Нагадаємо, про від'їзд Бурби 10 лютого за кордон розповів директор Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков. За його словами, на відміну від олігархів, які масово розбігалися на чартерах та персональних джетах, Бурбе та низці інших персон вдалося втекти по-тихому.

«Поки журналісти рахували, скільки олігархів та „опозиціонерів“ втекло з країни на тлі зовнішньої загрози, за кадром залишилися інші знакові персонажі, які тихо випарувалися з країни. Не на чартерах чи приватних джетах, тому не потрапили на радари ЗМІ, але рухалися тією ж траєкторією, подалі від можливих ризиків та погроз. Один із них — колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Бурба. Той самий, який любив розповідати журналістам, що питання не в тому, чи буде наступ РФ, а в тому, чи ми готові до нього», — написав політолог на своїй сторінці у Facebook.

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