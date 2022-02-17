Петро Порошенко очолив антирейтинг українських політиків. Про це свідчать результати соціально-политичних настроїв українців, які оприлюднила соцгрупа «Рейтинг». Так, згідно з отриманими даними, 43% українців не проголосували б за нього за жодних обставин. На другому місці у цьому списку лідер партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко із результатом у 36%. У той же час лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та президент Володимир Зеленський отримали у антирейтингу електоральних настроїв українців по 33%.

На репутації п’ятого президента могла позначитись так звана «вугільна справа», фігурантом якої, крім нього, також є представник проросійської партії ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Нагадаємо, у 2014 році тодішня влада країни на чолі з Петром Порошенком залучила Віктора Медведчука до перемов з «Л/ДНР» щодо поставок вугілля. За ці дії у 2021 році СБУ повідомила про нову підозру нардепу. За інформацією пресслужби СБУ, вона стосується організації контрабанди вугілля з тимчасово непідконтрольних Україні територій Донецької і Луганської областей. За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Так, після окупації частини Донбасу Росія вирішила зірвати плани України щодо закупівлі вугілля на світовому ринку (в т. р. у ПАР). Щоб реалізувати цей план, Медведчук вступив у змову з вищими посадовими особами держави, які створили штучні перешкоди у виконанні контрактів щодо поставок вугілля з ПАР. Згодом за сприяння нардепа були організовані незаконні схеми для поставок вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України, до реалізації яких, згідно з оперативними даними, виявилися причетні й представники російської влади.

В межах цієї схеми на окупованому Донбасі було обрано два практично не працюючі вугільні підприємства, керівниками яких призначили представників бойовиків, їм відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на поставку вугілля. Такий «продаж» вугілля приніс бойовикам «Л/ДНР» понад 200 млн гривень.





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