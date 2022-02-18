На Одещині стартує «Велике будівництво» Великого та малого велокіл протяжністю понад 450 км

У 2022 році на Одещині розпочнеться формування Великого та малого велокіл загальною протяжністю 458 км. За планом, велодоріжки мають бути побудовані вздовж основних туристичних маршрутів як у вигляді самостійних доріжок, так і у складі доріг під час їхнього ремонту. Подробиці у Facebook повідомила Служба автомобільних доріг на Одещині.

Першою ділянкою Велокіл, в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», стане веломаршрут завдовжки 27 км на відремонтованій у минулі роки ділянці курортної дороги Т-16−10 від села Шабо до Курортного.

Проєктно-кошторисна документація вже розроблена для ремонту наступних доріг з урахуванням велодоріжок: Т-16−25 КПП «Кучурган» — Біляївка — Маяки — Овідіополь та Т-16−47 Кароліно-Бугаз — Грибівка — Санжійка. Їхня загальна протяжність складе 55 км. По цих об'єктах вже ведуться тендерні процедури.

Стосовно ремонту ще однієї ділянки завдовжки 29 км на дорозі Т-16−25 від Овідіополя до села Маяки вже тривають переговори з підрядником щодо підписання договору.



«На Одещині велодоріжки можуть стати додатковим стимулом для розвитку міжнародних змагань з велоспорту, придорожньої інфраструктури та туризму прилеглих населених пунктів», — прокоментував начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалко.

Загалом велодоріжки будуть створені вздовж 9 доріг державного значення: М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, М-16 Одеса — Кучурган, М-27 Одеса — Чорноморськ, М-28 Одеса — Южне — /М-14/, Н- 33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші ​​- /М-15/, Т-16−10 /Н-33/ - Приморське — Жовтий Яр — Татарбунари, Т-16−19 Біляївка — станція Вигода, Т-16−25 КПП «Кучурган» — Біляївка — Маяки — Овідіополь та Т-16−47 /Н-33/ - Кароліно-Бугаз — Грибівка — Санжійка — /М-27.

«В Україні велосипедні доріжки зустрічаються поки що дуже рідко і не утворюють транспортної мережі. Одеська область має всі шанси стати столицею велотуризму та якісної транспортної інфраструктури», — зазначили в Одеському автодорі.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році в Україні буде збудовано та реконструйовано 339 спортивних об'єктів та створено 6 800 спортивних майданчиків.

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