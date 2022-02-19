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Політика

«Не міг вчинити інакше»: Бутусов та Шуфрич побилися у прямому етері у Шустера (відео)

8:11 19 лютого 2022
бійка

У п'ятницю, 18 лютого, під час прямого етеру побилися журналіст Юрій Бутусов та народний депутат Нестор Шуфрич. Бійка сталася у студії під час програми «Свобода слова з Савіком Шустером».

Конфлікт між Бутусовим та Шуфричем назрівав протягом усієї програми. Перед бійкою обговорювали російську агресію та НАТО. На думку Бутусова, не можна дозволяти висловлюватися у цей час проросійським пропагандистам. Шуфрич, своєю чергою, говорив, що фракція ОПЗЖ є другою в парламенті й «за нею стоять українці». Бутусов звинуватив нардепа у поширенні російських наративів під час ескалації з боку РФ на Донбасі.

Журналіст підійшов до депутата та дав йому ляпаса. За його словами, не міг вчинити інакше.

Депутат накинувся на Бутусова, зваливши його на землю. Гості студії не могли їх розняти близько хвилини.

Після бійки Шуфрич ненадовго пішов зі студії. Повернувшись, він кинув кілька реплік у бік журналіста.

Обидва продовжили участь у програмі.

У мережі розділилися думки щодо бійки. Багато хто підтримав Бутусова, зазначивши, що Шуфрич постійно провокує своїми проросійськими висловлюваннями. Інша частина вважає, що зараз не час з'ясовувати стосунки між собою, а треба об'єднуватись, щоб захищатися від зовнішнього ворога.

Нагадаємо, увечері 18 лютого президент США Джо Байден знову виступив з промовою щодо ситуації навколо України. За словами Байдена, Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну, зокрема напад на Київ. Захід готовий застосувати серйозні антиросійські санкції, але не відкидає можливості вирішити ситуацію шляхом переговорів.

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«Не міг вчинити інакше»: Бутусов та Шуфрич побилися у прямому етері у Шустера (відео)

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