Зеленський їде до Мюнхена домовлятися про додаткову військову допомогу від Німеччини, Британії та США
Президент України Володимир Зеленський 19 лютого їде до Мюнхена (Німеччина) для участі у щорічній безпековій конференції, повідомили в Офісі президента.
Повідомляється, що на цьому майданчику заплановані переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віцепрезидентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій.
Володимир Зеленський сподівається отримати гарантії надання Україні додаткової військової та фінансової підтримки.
Сьогодні ж Зеленський повернеться до Києва.
Тема Мюнхенської конференції безпеки цього року присвячена актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.
«Тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання щодо України вирішувалися за участю України», — йдеться у повідомленні ОП.
В Офісі президента додали, що ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі, у Криму та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби.
Нагадаємо, у вчорашній промові президент США Джо Байден заявив, що питання про напад Росії на Україну вже вирішено у Кремлі. Американський лідер вважає, що попри загрозу, що нависла, ситуацію навколо України можна вирішити на рівні дипломатії.269
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