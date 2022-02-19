28.26 / 28.62 32.01 / 32.53
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Зеленський їде до Мюнхена домовлятися про додаткову військову допомогу від Німеччини, Британії та США

10:07 19 лютого 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого їде до Мюнхена (Німеччина) для участі у щорічній безпековій конференції, повідомили в Офісі президента.

Повідомляється, що на цьому майданчику заплановані переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віцепрезидентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій.

Володимир Зеленський сподівається отримати гарантії надання Україні додаткової військової та фінансової підтримки.

Сьогодні ж Зеленський повернеться до Києва.

Тема Мюнхенської конференції безпеки цього року присвячена актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

«Тому позиція нашої держави має бути представлена ​​достатньо, щоб питання щодо України вирішувалися за участю України», — йдеться у повідомленні ОП.

В Офісі президента додали, що ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі, у Криму та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби.

Нагадаємо, у вчорашній промові президент США Джо Байден заявив, що питання про напад Росії на Україну вже вирішено у Кремлі. Американський лідер вважає, що попри загрозу, що нависла, ситуацію навколо України можна вирішити на рівні дипломатії.

269

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

М&#39;ясо, запечене з пюре

Надзвичайно смачна вечеря на всю сім'ю від Людмили Борщ: потрібні тільки картопля і трохи фаршу — і чоловік із дітьми будуть дуже задоволені

Ледачий торт Наполеон

Найсмачніший «Наполеон» без випічки за 15 хвилин: жодної метушні з тістом та розкочуванням коржів

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Пельмені

Соковиті та не розварюються: у День пельменя Наталія Калніна поділилася «секретною фішкою» їхнього приготування

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.