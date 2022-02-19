Зеленський їде до Мюнхена домовлятися про додаткову військову допомогу від Німеччини, Британії та США

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого їде до Мюнхена (Німеччина) для участі у щорічній безпековій конференції, повідомили в Офісі президента.

Повідомляється, що на цьому майданчику заплановані переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віцепрезидентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій.

Володимир Зеленський сподівається отримати гарантії надання Україні додаткової військової та фінансової підтримки.

Сьогодні ж Зеленський повернеться до Києва.

Тема Мюнхенської конференції безпеки цього року присвячена актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

«Тому позиція нашої держави має бути представлена ​​достатньо, щоб питання щодо України вирішувалися за участю України», — йдеться у повідомленні ОП.

В Офісі президента додали, що ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі, у Криму та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби.

Нагадаємо, у вчорашній промові президент США Джо Байден заявив, що питання про напад Росії на Україну вже вирішено у Кремлі. Американський лідер вважає, що попри загрозу, що нависла, ситуацію навколо України можна вирішити на рівні дипломатії.

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