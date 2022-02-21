Музей Революції Гідності в Києві планують збудувати до кінця 2023 року

Всі роботи зі створення Музею Революції Гідності мають бути завершені до кінця 2023 року. Його почнуть будувати в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» вже восени цього року.

Про це повідомляє у Facebook Кирило Тимошенко — заступник керівника Офісу президента та координатор інфраструктурної програми.

За планом, до 31 березня 2022 року має бути готовим ескізний проєкт музею, до 1 липня — затверджена проєктно-кошторисна документація. На липень-серпень заплановані тендерні процедури з відбору підрядника. У серпні ж передбачається підписання договору з переможцем, а у вересні — старт будівельних робіт. Завершити їх та відкрити музей планують до 1 грудня 2023 року.

«Всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. Влітку розпочнемо підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів. До кінця 2023 року всі роботи мають бути завершені. Вічна пам"ять загиблим! Героям слава!» — написав Кирило Тимошенко.

Вести до музею буде дорога, яка отримала назву «Штурм пагорба». Цей зигзагоподібний підйом простягатиметься до вершини музею, огортаючи споруду зовні та поступово становлячись частиною її стіни.

Один із входів до експозиції буде розташований на оглядовому майданчику, з якого відкриватиметься краєвид на Хрещатик, Майдан Незалежності та прилеглі вулиці. Проєктом передбачено, зокрема, окрему експозицію для дітей шкільного віку, кіноконцертну залу-лекторій на 500−600 місць, навчальні класи, творчі майстерні, тренінгові зали, місця для роботи дослідників.

Поруч з музеєм буде облаштовано парковку для транспорту його співробітників та екскурсійних автобусів.

Нагадуємо, нещодавно заступник керівника ОП, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко представив плани програми президента Володимира Зеленського на 2022 рік реалізувати 715 об’єктів у 24 областях.

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