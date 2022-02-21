Святослав Олійник рік не ходив на роботу у Дніпропетровській облраді: у ЗМІ назвали причини

Колишній голова Дніпропетровської облради (і нинішній депутат) Святослав Олійник понад рік не відвідує засідання обласної ради — з грудня 2020 року. Про це повідомляє «РБК-Україна». За припущенням видання, це може бути пов'язано з декількома відкритими НАБУ кримінальними справами, у яких фігурує Олійник.

«Восени 2021 року Олійник перейшов зі „Слуги народу“ до партії „Удар“, але це жодним чином не позначилося на його відвідуваності. Не було на переважній кількості засідань облради за останній рік також його соратника, ексглави Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка», — пише «РБК-Україна». У публікації наголошується, що основні пункти претензій НАБУ до Святослава Олійника — недостовірна інформація у декларації, ухилення від податків та купа корупційних скандалів.

«Бондаренко також під прицілом правоохоронців за приховування доходів», — йдеться у статті.

«РБК-Україна» нагадує, що у 2021 році Головне слідче управління Державної фіскальної служби також зайнялося громадянською дружиною Олійника Іриною Гуназою за статтями 209 «легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом» та 212 «ухилення від сплати податків, зборів».

«Святослав Олійник не задекларував майно своєї громадянської дружини, але слідчим стало відомо, що вона має безліч земельних ділянок у Дніпропетровській та Київській областях, Дніпрі, домоволодіннями у Дніпрі, нежитловими приміщеннями у Павлограді. Крім того, вона володіє безліччю об'єктів нерухомості та компаніями у Словаччині», — пише «РБК-Україна».

Крім того, як зазначає видання, НАБУ внесло до Реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження щодо приватизації Аульської хлоропереливної станції, до якого як голова облради Святослав Олійник мав безпосереднє відношення.

«Справу про приватизацію „АХП“ кваліфікували за 364 статтею Кримінального кодексу — зловживання владою чи службовим становищем. Якщо вина Святослава Олійника буде доведена у суді, йому загрожує 6 років», — йдеться у публікації. За інформацією журналістів, деякими аспектами діяльності Олійника зацікавилася і СБУ: «У липні 2021 року Служба безпеки почала викликати на допити колишніх народних депутатів, які голосували за так звані „Харківські угоди“, розслідуючи справу про державну зраду. Серед них був і Святослав Олійник».

Раніше ЗМІ повідомили про відкриття НАБУ провадження проти колишнього голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника. Детективи зацікавилися майном чиновника, сумарна вартість якого на 6,2 мільйона гривень перевищує його максимальні прибутки.

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