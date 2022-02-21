«Порадив виїхати з України та залишатися в Молдові»: ЗМІ про роль Смирнова у «справі Чауса»

У гучній «справі судді Чауса» фігурував нинішній заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, який керував вивозом судді до Молдови і вмовляв суддю просити політичного притулку в Молдові. Про це на основі тексту офіційних свідчень Андрія Смирнова, які він дав СБУ у 2021 році, розповідає «Українська правда» у статті «Історія викрадення та втечі судді Чауса з перших вуст».

«Андрій Смирнов — раніше був адвокатом, із вересня 2019 року — заступник голови Офісу президента. Вперше зустрівся з Чаусом у 2015 році, коли захищав Геннадія Корбана», — йдеться у статті.

«Українська правда» цитує слова Смирнова на допиті про те, що 10 серпня 2016 року відбулася зустріч із Грановським та Лисенком, під час якої були прояснені обставини ситуації, що сталася з Чаусом.

«Тому потрібний адвокат. Я погодився», — цитує видання свідчення Смирнова.

За його словами, він зустрівся з Чаусом, щоб обговорити справу про хабарі та подальші плани. Як пише «Українська правда», Смирнов нібито просив Чауса виїхати «у відпустку», а на відповідь Чауса, що це не змінить того, що ним займається НАБУ, Смирнов відповів, що знайде безпечне місце та надасть Чаусу охорону. При цьому Смирнов сказав також, що на допити з суддею ходитиме інший адвокат, тому що Смирнов «не хоче світитися» у справі. Іншим адвокатом незабаром став Кім Веремійчук.

За даними УП, що базуються на свідченнях Смирнова, в один із днів таксі зі Смирновим приїхало до будинку Чауса, суддя сів до нього з самим тільки паспортом та в домашньому одязі, а Смирнов сказав, що той «їде у відпустку». Проте далі Чауса посадили до іншого автомобіля, а потім вивезли до Молдови. Вже під час проживання Чауса у Кишиневі Смирнов приїжджав до судді та радив просити політичного притулку у Молдові.

«У вас є два варіанти: або просити політичний притулок, або повертатися до України і тут активно захищатись від звинувачень НАБУ», — цитує видання свідчення Смирнова слідчим СБУ.

За даними УП, за пів року Смирнов припинив адвокатську роботу з Чаусом, але не спілкування.

«Смирнов, наприклад, надсилав Чаусу в месенджері копію рішення Вищої ради правосуддя щодо його звільнення з посади. Але і він, і його колега Веремійчук не захотіли оскаржити це рішення, пославшись на відсутність гонорарів», — йдеться у статті УП.

За даними ЗМІ, після президентських виборів 2019 року Андрія Смирнова привів у команду Зеленського тодішній голова його офісу Андрій Богдан.

Як пише УП, Смирнов у 2019 році нібито ще займався справою судді Чауса.

«Тоді влітку Смирнов вийшов на зв'язок із Чаусом, якому повідомив, що треба повертатися в Україну, інакше це буде вкрай складно», — йдеться у статті «Української правди». За даними видання, пізніше Чауса викрали з паркування біля будинку в Кишиневі, вивезли в Україну і утримували незаконно, проте під час перевезення річкою Чаусу, який підозрював, що його планують убити, вдалося втекти від його «охорони» і звернутися до поліцейської дільниці, звідки його забрали представники СБУ

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