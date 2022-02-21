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Політика

Спроба УП виставити дорожнього «бандита» Амірханяна в якості експерта свідчить про подвійні стандарти — журналіст

15:48 21 лютого 2022
Спроба УП виставити дорожнього «бандита» Амірханяна в якості експерта свідчить про подвійні стандарти – журналіст

Випустивши інтерв'ю з колишнім «дорожним королем» Араїком Амірханяном, «Українська правда» відчутно зіпсувала репутацію більш-менш збалансованого видання. Таку думку висловив у Facebook журналіст Сергій Іванов, який назвав Амірханяна «справжнім бандитом».

«Обожнюю спостерігати, як наші високоморальні ЗМІ, які за найменшої можливості одягають вбрання інквізиторів від свободи слова, паляться як на подвійних стандартах, так і на відвертій «джинсі», — написав блогер.

Журналіста обурила спроба видання подати персону Амірханяна як неупередженого експерта, враховуючи його корупційне та кримінальне минуле.

Іванов нагадав, що саме Амірханян «зі своїми тітушками здійснював збройне захоплення „Укравтодору“, корумпував чиновників і роками наживався на ремонті доріг, які після цих „ремонтів“ ставали ще більш вбитими».

«І окей, робіть інтерв"ю з ким завгодно, але ж ви кілька днів тому били на сполох з приводу нападу бодігардів Наріка на знімальну групу вашого журналіста Михайла Ткача. А вже сьогодні влаштовуєте теплу ванну такому самому „наріку“, але з іншим прізвищем. Виходячи з цієї логіки, можна запросити й Наріка на інтерв"ю і розпитати про його бачення інфраструктурних процесів на Дніпропетровщині», — написав Іванов.

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