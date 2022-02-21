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Політика

Визнання «ДНР» та «ЛНР»: в Україні відкрили справу проти Путіна та членів Ради безпеки РФ

22:28 21 лютого 2022
Радбез РФ

Після того, як на Раді безпеки РФ звучали пропозиції про визнання Росією так званих «ДНР» та «ЛНР», в Україні порушили кримінальну справу проти президента Володимира Путіна та членів Ради безпеки. Про це у Facebook повідомила Генпрокурорка Ірина Венедиктова.

«Наші дії — реєстрація кримінального провадження за ч.2 ст. 110 КК України — публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни кордонів території України, вчинені представником влади», — написала генпрокурорка.

За її словами, українські «прокурори займуться цією справою по повній програмі».

«Ходити за покупками для членів цього закритого клубу „за кордоном“ буде складно — обіцяємо», — запевнила Венедиктова.

Нагадаємо, сьогодні Путін офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР». Після підпису указів він разом з ватажками «республік» Пушиліним та Пасічником підписали договори про дружбу та взаємодопомогу.

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