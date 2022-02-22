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Політика

Зрадників у Києві не виявилося: у Міноборони пояснили, чому Путін власноручно знищує Мінські угоди

10:54 22 лютого 2022
Путін

Своїм визнанням так званих «ДНР» та «ЛНР» президент РФ Володимир Путін знищив Мінські угоди. Глава Кремля протягом останніх восьми років не зміг впоратися з нашою країною, тому на ходу змушений змінювати свою тактику щодо України. Про це у програмі «Твій вечір» заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє ТСН.

Постійно примушуючи Україну до виконання «Мінська» та прямих переговорів з ватажками «ДНР» та «ЛНР», Путін розраховував, що в українській владі знайдуться зрадники, які підуть на вигідні для Росії умови.

За словами заступниці міністра, Україна готова захищатися й має для цього необхідні потужності та мотивоване населення, серед якого понад 400 тисяч людей з досвідом військових дій.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання так званих «ДНР» та «ЛНР». На території ОРДЛО вже офіційно під виглядом миротворців заходять російські війська.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців заявив, що Київ офіційно не визнає «незалежність» «республік».

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