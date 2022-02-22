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Політика

Мінус ще один довгобуд: у Золотоноші завдяки «Великому будівництву» відкрили інклюзивний басейн

13:43 22 лютого 2022
басейн у Золотоноші

У місті Золотоноша на Черкащині розпочав роботу новий інклюзивний басейн. Він був створений в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Черкаська ОДА.

Басейн, розташований на території гімназії ім. С. Д. Скляренка, залишався «замороженим» протягом понад п’яти років.

«Тепер завдяки програмі президента „Велике будівництво“ це сучасна спортивна локація. Ми завершили історію ще одного довгобуду області. Басейн у Золотоноші вже приймає відвідувачів, і це справді особлива подія для жителів громади. Досі на Лівобережжі був лише один басейн — у Чорнобаї. Ми робимо спорт доступнішим», — зазначив голова ОДА Олександр Скічко.

Оскільки басейн збудували, дотримуючись вимог інклюзії та безбар’єрності, у ньому, за словами Скічка, зможуть не лише займатись спортом усі охочі, а й проходити реабілітацію люди з інвалідністю.

Нагадаємо, що плани програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на цей рік, як повідомив нещодавно заступник керівника Офісу президента та координатор цієї програми Кирило Тимошенко, передбачають створення та оновлення 339 спортивних об’єктів в Україні.

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