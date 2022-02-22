Корупційний скандал, який спалахнув у Києві навколо теми МАФів, запустив процес переділу ринку об'єктів роздрібної торгівлі у столиці. Депутат Київради від «Удару» Дмитро Білоцерковець та заступник голови фракції «Єдність» Ваган Товмасян намагаються знову протягнути рішення, яке радикально змінить правила регулювання МАФів у Києві. Про це пише видання TELEGRAF у статті «Корупційний скандал чи переділ ринку МАФів у Києві?».

«Днями у Київраді було підготовлено проект рішення, який передбачає, що новим головою Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою стане заступник голови фракції „Єдність“ депутат Київради Ваган Товмасян. Крім того, до складу комісії вводиться новий член — депутат від тієї ж таки „Єдності“ Ольга Веремеєнко. Нинішній голова комісії — депутат від „Слуги народу“ Владислав Трубіцин, за задумом авторів проекту рішення, стає пересічним членом комісії», — йдеться у статті.

У публікації наголошується, що у разі ухвалення такого рішення, контроль над «комісією МАФів» перейде у Київраді до двох політичних сил — «Єдності» та «Удару». Також, як пише видання, перехоплення контролю над постійною комісією — це «спроба скористатися корупційним скандалом, що недавно спалахнув, одним із фігурантів якого став нинішній голова комісії Трубіцин».

«Одним із головних вигодонабувачів від зміни контролю над комісією з МАФів стане Дмитро Білоцерковець, який вже давно активно просуває пропозицію повністю поміняти правила розміщення МАФів у Києві, а його головним опонентом у цьому питанні виступав саме Трубіцин», — пише TELEGRAF. У публікації також зазначається, що перехоплення контролю над комісією спростить Білоцерківцю просування своїх пропозицій, які є лише спробою переділу ринку МАФів у столиці, що генерує понад 50 млн доларів на рік, а тому є ласим шматком для багатьох.

Видання нагадує, що влітку Білоцерковець не зміг провести через Київраду нові правила для МАФів через масові акції протесту київських підприємців.

«Підприємці швидко зрозуміли, що запропоновані ним нові правила розміщення МАФів, у разі їх прийняття, залишать їх без роботи, а їхні сім'ї без засобів для існування», — йдеться у статті.

Тоді, наголошує видання, на стороні підприємців виступив Владислав Трубіцин та інші депутати від «Слуги народу», які «підтримали ініціативу бізнесу, і навіть провів із ними перший круглий стіл із метою почати виробляти спільний проект нових правил».

«І ось, сьогодні ми бачимо, як корупційна справа НАБУ використовується Білоцерківцем як привід спочатку встановити контроль над постійною комісією Київради, а після того, щоб спробувати знову провести переділ ринку МАФів через Київраду. Все це під приводом „боротьби з корупцією“, хоча за фактом різка та радикальна зміна правил розміщення МАФів призведе лише до різкого сплеску корупції на цій темі, яким буде обов'язково супроводжуватиметься переділ ринку», — пише видання.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ повідомило про затримання депутата Київради Владислава Трубіцина, його помічника, трьох керівників київських КП та підприємця за звинуваченням у отриманні неправомірної вигоди нібито за послуги з розміщення МАФів у Києві. Сам Трубіцин свою провину категорично заперечує, вважаючи звинувачення на свою адресу політично мотивованими саме через його позицію з питання МАФів та правил їх функціонування у Києві.

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