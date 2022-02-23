«Укравтодор» звинуватив «Українську правду» в порушенні журналістської етики через інтерв’ю з Амірханяном

Інтерв’ю Араіка Амірханяна «Українській правді» порушує базові засади журналістської етики через явне медійне відбілювання та ігнорування кримінального минулого. Відповідну заяву опублікував «Укравтодор» на власній сторінці у Facebook.

У відомстві зазначили, що матеріал має явний компліментарний тон та не висвітлює кримінальні аспекти біографії Амірханяна, який наразі перебуває у розшуку.

«Араік Амірханян є людиною, яка неодноразово затримувалася, підозрювалася та обвинувачувалася у вчиненні злочинів. І це не оціночне судження, адже є відповідні рішення суду. Мало того, Радою національної безпеки та оборони України відносно зазначеної особи застосовано персональні обмежувальні заходи (санкції)», — йдеться у заяві.

В агентстві також нагадали про низку резонансних кримінальних справ, у яких фігурує Амірханян. Зокрема, він звинувачується у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, незаконній організації перевезення людей з тимчасово окупованого Криму до України та завданні державі збитків на понад 280 млн грн через незаконне видобування граніту в Миколаївській області.

У 2020 році Амірханян через компанії з його орбіти займався масовим блокуванням дорожніх тендерів, сумарна очікувана вартість яких була на рівні майже 6 млрд грн. Він також вдавався до рекету, неодноразово вриваючись у приміщення «Укравтодору», а також Служб автомобільних доріг в областях разом з озброєнним угрупуванням.

Враховуючи усі вищезазначені факти, «Укравтодор» звернувся до незалежних центрів медіааналітики в Україні для проведення системного медіааналізу інтерв’ю на факт відповідності засадам журналістики.

«Ми на власному досвіді знаємо, що таке залякування та тиск. Ігнорування цього факту є неповагою до тисяч людей, які чесно та законно працюють у галузі», — наголосили у відомстві.

Фото УП

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