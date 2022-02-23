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Політика

«Мені дзвонять, чого ти не голосував»: у мережі назвали прізвища нардепів, які не голосували за санкції

14:34 23 лютого 2022
Верховна Рада

У мережу виклали список народних депутатів України, які не голосували за введення санкцій щодо депутатів Держдуми Росії, які підтримали визнання незалежності самопроголошених «республік».

Так, «Інсайдер» виклав у мережу запис, зроблений у сесійній залі, на якому зафіксована коротка бесіда одного з парламентаріїв із першим віцеспікером Олександром Корнієнком — у останнього був увімкненим мікрофон.

Обережно, на відео є ненормативна лексика.

Співрозмовник віцеспікера поскаржився, що йому дзвонять журналісти та запитують, чому народний депутат не голосував за санкції. «А чого ти не голосував?» — цікавиться Корнієнко. «Ну за санкції! У мене не зарахувалося», — відповідає співрозмовник, після чого запис переривається.

За даними видання, за введення санкцій не голосували:

  • від «ОПЗЖ»: Михайло Макаренко, Олександр Колтунович, Василь Німченко, Юрій Бойко, Віталій Борт, Сергій Дунаєв, Юлій Іоффе, Володимир Кальцев, Дмитро Ісаєнко, Ігор Кисильов, Олександр Лукашев, Федір Христенко;
  • від «Слуги народу»: Анатолій Гунько, Олексій Ковальов, Дмитро Любота, Ольга Савченко, Олександр Трухін, Павло Халімон;
  • від «Голосу»: Леся Василенко;
  • від «Довіри»: Микола Люшняк, Сергій Шахов;
  • Позафракційні: Вадим Новінський, Сергій Магера.

Нагадаємо, що раніше ЄС оголосив про санкції проти 27 фізичних та юридичних осіб, 351 депутат Держдуми Росії був включений до «чорного списку» .

Фото зі сторінки ВРУ у соціальних мережах

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