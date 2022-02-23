Народний депутат Петро Порошенко особисто блокує рішення щодо підтримки авіаперевезень в Україні. Про це за результатами сьогоднішнього засідання Верховної Ради повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Учора усі парламентські фракції домовились про те, що на час реальних загроз з боку Росії в Україні буде створено Оборонну коаліцію, яка захищатиме виключно українські інтереси. Однак через особисті упередження та інтереси деяких депутатів, важливі для держави рішення блокуються», — констатував міністр.

Він нагадав, що за останні тижні спільні дії уряду, парламенту і самого бізнесу змогли запобігти кризі авіаперевезень через збільшення страхових премій. В результаті небо відкрите, авіасполучення українських міст з ключовими містами Європи збережено.

Але зараз необхідно так само швидко попередити банкрутство всієї галузі, яка потерпає через наслідки пандемії.

«Сьогодні парламентарі мали проголосувати за рішення, яке дозволило б українським авіаперевізникам отримати спеціальні умови від ДП „Украерорух“ та ДП МА „Бориспіль“. Обсяг необхідної підтримки — 800 млн грн. Це системний підхід держави, який стимулює ринок та захищає його від можливих ризиків», — зазначив міністр.

Він додав у коментарях, що представники фракції «Європейська солідарність» були готові підтримати таке рішення, але Петро Порошенко висловився категорично проти.

«Ми закликаємо Верховну Раду прислухатись до нашої позиції, об'єднатись навколо сучасних загроз та стати на захист інтересів держави у непрості часи», — заявив Кубраков.

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