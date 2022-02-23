Визнання Росією незалежності «Л/ДНР» та переміщення військ на окупований Донбас ставить перед Україною необхідність не лише зміцнення протиракетної оборони, а й перегляду оборонної стратегії з залученням професіоналів — досвідчених кадрів попередніх урядів. Про це пише видання KP.UA у своїй статті «РФ продовжує наступ. Що робити Україні?

«РФ „визнала“ ОРДЛО. Мінські домовленості розвалені. Україна опинилася у ситуації, коли біля її кордонів стоять добре оснащені збройні формування. У цій ситуації Україна має у найкоротші терміни переглянути та сформувати нову стратегію безпеки. Звичайно, до процесу необхідно залучити досвідчених та кваліфікованих людей», — йдеться у публікації.

При цьому в Україні багато професіоналів, які служили за попередніх режимів.

«Але цей потенціал просто ігнорується. Насамперед із силових структур за критерієм „слухняності“ були вичищені майже всі професіонали. Така кадрова політика без перебільшення стала загрозою національній безпеці, й повернення досвідчених кадрів, генералів, командирів до лав має стати першим кроком влади в умовах загрози, що наростає», — наголошується в публікації.

Такої ж позиції дотримується і ексміністр МВС Арсен Аваков: «Ухвалюються некваліфіковані рішення, створюються проблеми, яких можна було б уникнути. Починаються військові дії, і серед керівництва Збройних Сил не так багато людей, які отримали досвід 14-го року. Де ці генерали, де офіцери? Вони вдома, на городі. Їх не кличуть, не запитують… Але ж це розумні люди. Але він (Зеленський. — Авт.) каже: цей працював із Порошенком, цей за Януковича „4-м праворуч стояв“, цей на мене на виборах наговорив… а цей надто часто не згоден (це я про себе, зокрема). Тоді виникає уряд „згідних“. Але ж це не завжди найсильніший уряд. А зараз Україні потрібний найсильніший уряд. Непростий час потребує непростих рішень».

У статті також зазначається, що Україні вистачає наземних сил для стримування ворога, проте необхідно посилювати протиракетну та протиповітряну оборону, аби «закрити» небо.

«Попри те, що Україна у питанні захисту перед РФ серйозно „просідає“, закрити проломи та досягти максимальної захищеності за умови кваліфікованого підходу та грамотного розпорядження ресурсом можна у досить стислий термін. Але це — на перспективу. Щодо негайних заходів українській владі необхідно зробити все можливе, щоб агресор не просунувся вглиб, до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Проте без досвідченого кадрового складу у керівництві країни — ця місія фактично нездійсненна», — йдеться у публікації.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter