Після визнання Росією псевдореспублік «ЛНР» та «ДНР» у Кремлі серйозно почали говорити про розширення їхніх кордонів до меж Луганської та Донецької областей. У ніч на 22 лютого до ОРДЛО увійшло кілька ешелонів із військовою технікою та боєприпасами. Держдума також дала дозвіл на використання російських військ за кордоном. Такі дії Кремля не можуть не насторожувати. Можливо, росіяни готуються вже до відкритої агресії та спробують відвоювати нові території в України? У ніч на 22 лютого у Києві проводилося екстрене засідання РНБО. Багато експертів були впевнені, що на Раді безпеки буде ухвалено рішення щодо введення в Україні воєнного стану. Але цього не сталося. Натомість у РНБО попросили Верховну Раду запровадити по всій Україні надзвичайний стан. Чому все-таки одразу ж після неприкритого заходу російських військових ешелонів на територію України у нас не було введено воєнного стану? Наскільки ефективними є нові санкції проти Росії? Про це та багато про що іншого «ФАКТИ» розмовляли з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою.

«Найбагатші росіяни зазнають величезних збитків через санкції»

— Держдума дозволила використання збройних сил РФ за кордоном. Це тривожний сигнал для України.

— Путін таким рішенням начебто як «ставить вилку» — є такий термін у шахах, коли якась фігура загрожує одразу двом фігурам суперника. З одного боку, вони дозволяють російським військам заходити на територію «ЛНР» і «ДНР». З іншого боку, оскільки у РФ із псевдореспубліками вже підписано договір про військову допомогу, вона демонструватиме готовність наступати далі, — упевнений Євген Магда. — У цьому нема нічого дивного. Це дуже характерно для Росії.

— Нам насправді варто очікувати наступу російських військ? Можливо, будуть спроби атаки, скажімо, на Маріуполь?

— Я думаю, що на Донбасі може розпочатися наступ. Маріуполь — це місто на Донеччині, а тому існує загроза атаки на нього.

— Україна готова впоратися з такою загрозою?

— Так, готова. Але треба врахувати таку деталь. Ті 150 тисяч російських військовослужбовців, які зосереджені вздовж наших кордонів, вони наступати, швидше за все, не будуть. Росії ще треба продовжувати розповідати, що війну проти України ведуть «ДНР» та «ЛНР». Але ці війська лишаються фактором стримування українських військ. Це непроста ситуація, в якій дуже багато залежатиме від того, якою буде позиція Заходу і яку допомогу наші союзники й надалі надаватимуть Україні.

— Щодо допомоги Заходу. Ці нові санкції, які зараз запроваджуються проти Росії у низці країн, — наскільки вони ефективні?

— Ці санкції справді ефективні. Вже зазнають збитків найбагатші росіяни. Йдеться про десятки та сотні мільйонів доларів. І я думаю, що це лише початок. Далі буде. Нинішнє вторгнення на Донбас сталося без бойових дій. А якщо розпочнеться відкрита агресія проти України з застосуванням російських військ, вводитимуться санкції й проти самого президента Росії. Вони будуть дуже чутливими. І не лише з фінансово-економічного погляду. Це буде дуже великий удар по його самолюбству. Адже Путін вважає себе одним зі світових лідерів. А що ж ти за лідер, якщо знаходишся під санкціями інших країн? Санкції — це серйозна річ, яку не треба недооцінювати.

«У Путіна навряд чи є наміри відступатися від своїх планів щодо України»

— Яку ще реальну допомогу ми могли б очікувати від наших західних партнерів?

— Насамперед йдеться про протиповітряну оборону.

— Україна не зможе самостійно контролювати свій повітряний простір?

— Цього ніхто точно не знає. Тому що ще не було можливості перевірити: чи можемо ми самі контролювати небо, чи ні? У будь-якому разі допомога Заходу тут була б не зайвою. Так само, я думаю, не завадило б насичення наших військ протитанковими засобами.

Захід дуже високо підняв для Росії ціну вторгнення в Україну і, гадаю, дещо деморалізував її танкістів тими самими Javelin. Росіяни бачили, як ця військова техніка працює, і всі чудово розуміють, наскільки це для них може бути небезпечним.

— Що може змусити Путіна зупинитися? Це взагалі можливо, щоб нинішній президент Росії відступився?

— У Путіна навряд чи є наміри відступатися від своїх планів щодо України. Принаймні, поки він не отримає по пиці. Але й після цього Путін, швидше за все, продовжуватиме торгуватися щодо України. Зверніть увагу: його годинна промова перед визнанням псевдореспублік — вона не про «ЛНР» та «ДНР». Ця промова була про те, що він не сприймає Україну як самостійну державу.

— Путін все нахабнішає. Він тепер вимагає, щоб ми, порушуючи Конституцію, визнали волевиявлення жителів Криму, відмовилися від руху до НАТО і взагалі демілітаризувалися. Президент Росії щодо України дозволяє собі такі висловлювання, ніби ми є одним з округів РФ. Чи повинні ми дати гідну відповідь?

— Україна відповідатиме дипломатичним методом. Звісно, за такі слова мають відповісти Путіну.

— В Україні наступної доби після визнання Росією «ЛНР» та «ДНР» запроваджується режим надзвичайного стану… Багато хто очікував, що буде введено воєнний стан. Чому відразу не запровадили саме воєнний стан?

— Воєнний стан не вводили, щоб не провокувати Росію, яка зараз почне говорити про те, що Україна збирається на неї напасти. А надзвичайний стан дає змогу поступово мобілізувати економіку, людей та показати світові, що ми готові захищатися. Вважаю це рішення правильним.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що президент Зеленський відповів на ультиматум Росії щодо визнання російської приналежності Криму та відмови від вступу до НАТО.

Фото в заголовку з сайту zsu.gov.ua

Фото зі сторінки Євгена Магди у Facebook

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