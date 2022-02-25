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Політика

Українці підтримали заклик Укравтодору знищувати позначки окупантів на інфраструктурних об’єктах

9:42 25 лютого 2022
Відмітки на дорогах

Українці активно репостять у соцмережах заклик знищувати помітки, які російські окупаційні війська роблять на об'єктах інфраструктури, зокрема, на дорогах. Як вони виглядають, показано на фото.

Заклик знищувати такі помітки Укравтодор опублікував у Facebook після початку російського вторгнення.

«Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі», — йдеться у повідомленні.

Фото Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор рекомендує присипати ворожі позначки землею, брудом, заливати смолою та обов'язково повідомляти про них Нацполіції за телефоном 102.

Фото Укравтодор

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