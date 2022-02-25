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Політика

До Сил тероборони залучаємо патріотів віком понад 60 років, — міністр оборони

12:13 25 лютого 2022
Олексій Резніков просить поширити його звернення

Міністр оборони Олексій Резніков написал на своїй сторінці у Facebjok дуже зворушливий текст.

«Дорогі українці!

30 годин триває повномасштабна атака Росії на нашу державу.
Завдяки героїзму наших захисників і захисниць Україна вистояла першу, найскладнішу добу. Окупанти понесли суттєві втрати.
Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу.
Пишаюся кожним з вас!
Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжуть роздаватися бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. Бажаючих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще.
Крім цього, мною прийнято рішення, яке узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил ТрО патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога.
Тож, «заблукавші», нех@й щастить.
Також я майже усю ніч спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, що надають нам постійну підтримку. Реакція світу стає більш чіткою. Невдовзі ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів.
Нам вже вдалося зламати плани російських окупантів. Тепер важливо знищити морок брехні, який створює Кремль. І це буде кінцем серійного вбивці і ґвалтівника, який атакує сусідів.
Треба показати світу і самим громадянам Росії, що російські війська обстрілюють мирні міста, вбивають жінок та дітей. І що усі, хто мовчить, стають спільниками вбивць. А ті, хто заважає Україні боротися чи блокує санкції проти держави-вбивці — забруднюють свої руки кров’ю невинних людей.

Звертаюся до усіх громадян України та української діаспори. На офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах Міністерства оборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших органів влади та самоврядування публікуються докази злочинів російських окупаційних військ. Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. В першу чергу — серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують.
Важливо поширити згадані факті в італійському, німецькому та угорському медіапросторі, а також серед журналістів та посадових осіб європейських країн. Усі, хто знає відповідні мови — ви наша зброя.
Маємо продемонструвати світу, що таке тотальна оборона. І що наш народ не здолати.
Ми обов’язково переможемо! Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!"

«Україна переможе!», «Віримо в нашу армію», «Боже, збережи Україну і наших захисників», — коментують це звернення люди.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Києві знищили російську ДРГ.

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